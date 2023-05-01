Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Bursa'dan Ankara yönüne yola çıkan yolcu otobüsü İnegöl ilçesi yakınlarında bariyere çarparak orta refüje devrildi, sürücü ve 2 yolcu hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesi...

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Bursa'dan Ankara yönüne yola çıkan yolcu otobüsü İnegöl ilçesi yakınlarında bariyere çarparak orta refüje devrildi, sürücü ve 2 yolcu hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale'den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.

Kaza, Bursa Ankara kara yolu 37 .kilometresinde Şehitler Mevkisi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara'ya geri götüren Kemal A. İdaresindeki 06 BFV plakalı tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi.

Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki çok sayıda yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.