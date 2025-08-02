Bursa'da Öğrenci Yurdunda Yangın: Zamanında Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü

Bursa'da Öğrenci Yurdunda Yangın: Zamanında Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü
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Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsündeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesiyle kontrol altına alındı. Yangın, elektrik kontağından kaynaklanırken, olayda yaralanan olmadı.

Bursa'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan erkek öğrenci yurdunun 5. katında tek bir öğrencinin kaldığı öğrenilen odada elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yurtta az sayıdaki öğrenciyi tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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