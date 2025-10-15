Haberler

Bursa'da Öğrenci Gaspa Uğradı, Müdür Yardımcısı Yaralandı

Bursa'daki bir imam hatip lisesinde 9. sınıf öğrencisi E.K., gasp edildi. Olayı engellemeye çalışan müdür yardımcısı A.Ö. saldırganlar tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bulunan Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kimliği belirsiz 2 şahıs 9. sınıf öğrencisi E.K.'yı gasp edip olaya müdahale eden müdür yardımcısı A.Ö'nün ise burnunu kırıp kaçtı.

Bursadabugun.com'un haberine göre, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmed Zahit Koktu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan gasp ve şiddet olayı büyük endişeye sebep oldu. İddiaya göre, okulun 9. sınıfında okuyan E.K., ders saatleri içinde okul bahçesinde dışarıdan gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Olayı fark eden müdür yardımcısı A.Ö., öğrencisini korumak için hemen müdahale etti. Ancak olay kısa sürede okul dışına taştı. Saldırganlar, öğretmen aynı zamanda okulun müdür yardımcısı A.Ö.'nün burnunu kırdı. Yaşadığı saldırı sonrası burnu kırılan, kulağında ses kaybı meydana gelen ve kaburgalarında ezilmeler olan A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 2 şahıs olayın ardından kaçarken polis ekipleri tahkikat başlatıp kul çevresinde önlemler aldı. Gaspa uğrayan 9. sınıf öğrencisinin, yaşadığı olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve okula giderken korku yaşadığı öğrenildi. - BURSA

