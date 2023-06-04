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Bursa'da Öfkeli Kadın Sevgilisini Bıçakladı

Bursa'da Öfkeli Kadın Sevgilisini Bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sevgilisiyle ayrılık nedeniyle tartışan Pranvera M. isimli kadın, elindeki bıçakla sevgilisi Savaş D.'yi bacağından yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli kadın ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Pranvera M. (34), sevgilisi Savaş D.'yi (47) çalıştığı yerde ziyaret etti. Sevgililer arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, elindeki bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sevgilisini bıçaklayan kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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