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Bursa'da Öfkeli Baba Müdür Yardımcısını Darbetti

Bursa'da Öfkeli Baba Müdür Yardımcısını Darbetti
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İnegöl'de bir baba, oğluna vurduğu iddia edilen müdür yardımcısıyla karşılaşınca öfkeyle saldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, oğluna vurduğu iddia edilen müdür yardımcısını darbetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şibali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil M. (47) oğlunun ensesine vurduğunu iddia ettiği müdür yardımcısı V.D. (52) ile sokakta karılaştı. Öfkeli baba, müdür yardımcısını darbetti. O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Müdür yardımcısı şahıstan şikayetçi oldu. 2 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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