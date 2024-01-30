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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Narko Nokta' ve 'Metamfetamin Fotoblok' faaliyetleri düzenledi. 17 ayrı etkinlikle 10 bin 494 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" faaliyetleri düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. 'Narko Nokta' ve 'Metamfetamin Fotoblok' sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, 17 ayrı etkinlik ile 10 bin 494 vatandaşa el broşürü dağıtıp bilgilendirme yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bursa Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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