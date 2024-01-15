Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı eğitimini gerçekleştirdi.

Eğitimde, 4 bin 850 kişiye ulaşılarak 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgiler verildi. Ayrıca, ekipler caddelerde otomobil şoförlerine bilgilendirme formu dağıttı. - BURSA