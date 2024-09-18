Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Bilgilendirme Faaliyetleri
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında 6 bin 68 vatandaşa narkotik suçlarla mücadele hakkında bilgi verdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 6 bin 68 vatandaşa ulaşarak; 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Gençlik Modülü' ve 'Narko Nokta' başlıkları adı altında bilgiler verdi. - BURSA