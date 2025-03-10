Bursa'da Narkotik Polisi 6 Günde 4 Bin 614 Vatandaşı Bilgilendirdi

Bursa'da narkotik polisi farkındalık faaliyetleri kapsamında 6 günde 4 bin 614 vatandaşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-7 Mart tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenledi. Ekipler, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narko Kaan' ve 'Narko Nokta' başlıklı eğitim ve bilgilendirme etkinliği ile 4 bin 614 kişiye ulaştı. - BURSA