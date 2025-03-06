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Bursa'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde narkotik madde taşıyan 2 şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Yapılan aramada 140 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da narkotik madde taşıyan 2 şüpheli, cadde üzerinde polis ekiplerinin önünü kesmesiyle durdu. Araçtan indirilen 2 kişiye yol ortasında ters kelepçe yapıldı. Ekiplerin yaptığı üst aramasında 140 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tuna Caddesi üzerinde narkotik madde taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli, Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin bir otomobille uyarıcı madde taşıdığı tespit eden ekipler, şahısları cadde üzerinde gözaltına aldı. Ters kelepçe yapılan 2 şüphelinin üst aramasında 140 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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