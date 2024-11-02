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Bursa'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mudanya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve önemli miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde narkotik ekiplerince 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö. ve Y.A.'nın adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda satışa hazır paketler halinde 3,68 gram metamfetamin, 1.45 gram esrar ve 25.17 gram eroin ele geçirilirken, 20 adet 9 mm fişek, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 100 dolar ile beraber bin 860 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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