Bursa'da Nalburun Önünden Tel Çalan Şüpheliler Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren nalburun önünden tel çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı. Olayda 2 şüpheli, 2 bin TL değerindeki telleri alarak kayıplara karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren nalburun önünden tel çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, saat 06.52'de Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren nalburun önünde meydana geldi. Nalburun önüne elektrikli bisiklet ile gelen 2 şüpheli, 50 kilogram ağırlığında 2 bin TL değerindeki telleri aldılar. Yüklemeye çalıştıkları bisikleti deviren sakar hırsızlar, telleri alıp kayıplara karıştılar.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa