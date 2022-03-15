OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da nakış atölyesinde patlama... Kapı ve camlar yerinden çıkarak araçların üzerine düştü

BURSA Bursa'da bir nakış atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İki otomobil zarar görürken şans eseri yaralanan olmadı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 1'inci Kalkan sokakta bir nakış atölyesinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin ikinci katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlamanın nedenini bulmak için inceleme yaptı. Patlamanın etkisiyle iş yerinin demir kapısı ve camları yerinden çıkarak, çevredeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, patlamada can kaybı ve yaralının olmaması sevindirdi. AFAD'ın ölçüm ve incelemelerinin ardından patlamanın nedeni belli olacak.

Şans eseri yaralanan olmadı

Şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirten bölge esnaflarından Bülent Kavurat, "Çalışıyorduk, bir ses geldi. Geldik baktık, iş yerinin camları kırılmış, dökülmüş. Patlama şiddetliydi. Biz 4 dükkan aşağıdan duyduk. Şiddetli sesi duyunca geldik. Daha önceden de yakın bir bölgede patlama olmuştu. Yaralanan yok çok şükür. Kimsede bir zarar yok" dedi.