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Bursa'da Mutfakta Çıkan Yangın Evi Kül Etti

Bursa'da Mutfakta Çıkan Yangın Evi Kül Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek katlı bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, evi tamamen kül ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da tek katlı bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, evi küle çevirdi. Evin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş, Barbaros Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evin mutfak kısmında çıkan alevler kısa sürede büyüyünce korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı ev küle dönerken, olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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