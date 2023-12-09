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Bursa'da Müşteri olarak Bindiği Taksinin Şoförünü Bıçaklayan Genç Serbest Bırakıldı

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Bursa'da bir müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü tartışma sonucu boynundan bıçaklayan 15 yaşındaki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Bursa'da müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü tartışma sonucu boynundan bıçaklayan, 15 yaşındaki genç kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Acar, yol üzerinden müşteri olarak aldığı 15 yaşındaki Ç.K. ile ücret konusunda tartışmaya başladı. İkili seyir halindeyken bir anda kavgaya tutuşunca, Ç.K. taksi şoförü Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler hemen yaralı taksicinin yardımına koşarken, Ç.K. ise olay yerinden koşarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavinin ardından Acar taburcu olurken, polisin yaptığı çalışmayla Ç.K., evinde gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Acar Yıldırım Bursa Güvenlik Şiddet Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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