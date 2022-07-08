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Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

Bursa'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bursa'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Yenişehir ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken evde bulunanlar kendi canlarını kurtararak dışarı çıktı. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

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