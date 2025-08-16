Bursa'da Motosikletten Yararlanan 9 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Motosikletten Yararlanan 9 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde caddeyi geçmekte olan 9 yaşındaki Mahmut H., motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye mahallesi Park Caddesi üzerinde annesinin elini bırakarak bir anda caddeden karşıya koşan Mahmut H.'ye (9) cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim T. (16) yönetimindeki 16 BLZ 011 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar

Veliler isyan etmesin de ne yapsın: 43 bin TL'ye kitap satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.