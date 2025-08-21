Bursa'da Motosikletten Tehlikeli Akrobasi Gösterisi

Bursa'da Motosikletten Tehlikeli Akrobasi Gösterisi
Bursa'da motosikletiyle trafikte akrobasi hareketleri yapan sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, dikkat çekti.

Bursa'da motosikletiyle trafikte akrobasi hareketleri yapan sürücü, herkesi tehlikeye attı.

Bursa'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, 'bunlar ne zaman akıllanacak' sorusunu akıllara getirdi. Hızla ilerleyen araçların arasında motosikletiyle akrobasi hareketleri yapan sürücü, kendi olduğu kadar herkesi tehlikeye attı. Motosikletinin önünü kaldıran şahıs, uzun süre o şekilde ilerledi.

Araçların arasından o şekilde geçen sürücünün, kask ve benzeri olması gereken ekipmanlarının da olmadığı gözlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
