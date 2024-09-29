Bursa'da Motosikletli Yunus Timleri Güvenliği Sağlıyor

Bursa'da motosikletli Yunus timleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarla vatandaşların 'güven' ve 'huzur' ortamını sağlıyor. Ekiplerin 15 gün boyunca devam ettirdiği uygulamalarda 3 binin üzerinde kişi sorgularken, aranması olan 21 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kent merkezinde uygulamalarına devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, 15 günde 3 binin üzerinde kişi sorgularken, yapılan üst aramalarında 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 100 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak telefon ile aranması olan 21 şüpheli yakalandı. 11 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurma ve ticari yapma suçlarından işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur' ve güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı, hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA