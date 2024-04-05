Bursa'da Motosikletli Şahıslar Köpeği Kucaklarında Trafikte Seyrederken Görüntülendi

Bursa'da 2 kişi kangal cinsi köpeği aralarına alıp motosikletle trafikte seyrederken görüntülendi. Hem köpeğin canını hem de kendi canlarını hiçe sayan motosikletli şahıslara sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Yalova yolu TOFAŞ Otomobil Fabrikası önünde çekildi. Ortalarına bindirdikleri kangal cinsi çoban köpeği ile birlikte trafikte seyreden motosikletli 2 kişiyi gören vatandaşlar motosiklet üzerindeki köpeği ve 2 kişiyi kayda aldı. Canlarını hiçe sayan şahıslar otoyol üzerinde kucaklarında köpekle uzun süre seyretti. O anları kayda alan bir kişi görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, motosikletteki 2 kişiye vatandaşlar tepki gösterdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BURSA