Haberler

Bursa'da Motosikletli Şahıs Pizzacıya Kurşun Yağdırdı

Bursa'da Motosikletli Şahıs Pizzacıya Kurşun Yağdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir motosikletli, pizzacıya kurşun açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosikletli şahıs, bir pizzacıya kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği dükkanda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi motosikletle cadde üzerindeki bir pizzacıya geldi. Yanında getirdiği tabancayla tetiğe arka arkaya basan şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı. Camlara isabet eden kurşunlar işletmede maddi hasara yol açarken, içeride kimsenin yara almaması rahat bir nefes aldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.