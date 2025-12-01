Bursa'da Motosikletli Şahıs Pizzacıya Kurşun Yağdırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosikletli şahıs, bir pizzacıya kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği dükkanda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi motosikletle cadde üzerindeki bir pizzacıya geldi. Yanında getirdiği tabancayla tetiğe arka arkaya basan şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı. Camlara isabet eden kurşunlar işletmede maddi hasara yol açarken, içeride kimsenin yara almaması rahat bir nefes aldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA