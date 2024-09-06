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Bursa'da Motosikletli Polis Timleri'ne drift atan sürücü polis tarafından durduruldu

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Bursa'da Motosikletli Polis Timleri'nin şok uygulama noktasına drift atarak giren sürücü polis durdurunca yan çizdi. Sürücüye 32 bin 234 TL para cezası yazıldı.

Bursa'da Motosikletli Polis Timleri'nin şok uygulama noktasına drift atarak giren sürücü polis durdurunca yan çizdi. 32 bin 234 TL para cezası yazılan sürücü, polisin "Neden drift atıyorsun" sorusuna, "İş başvurusuna gidiyorum, arabayı yeni aldım. Şu anda da çalışmıyorum zaten, iş evraklarını hazırlamaktan geliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği, şehir merkezinin çeşitli noktalarına şok uygulama noktaları kurarak suç ve suçluyla aralıksız mücadele ediyor. Son olarak timlerin merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ne kurulan şok uygulama noktasında şüpheli şahıs ve araçları sorguladığı sırada otomobil drift atarak girdi. Polisin durduğu otomobilden inen 3 kişi sorgulandı. Polisin "Neden drift atıyorsun" sorusuna, "İş başvurusuna gidiyorum, arabayı yeni aldım. Şu anda da çalışmıyorum zaten, iş evraklarını hazırlamaktan geliyorum" dedi. Sürücüye 32 bin 234 TL para cezası yazıldı.

Otomobilin drift atarak uygulama noktasına girme anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Polis bursa

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