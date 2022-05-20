Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı... - Haberler

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Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı...

Bursa'da ürün yetiştirmek isteyen motosikletli kurye kontrolden çıkan aracıyla bir otomobilin altına girdi.

Bursa'da ürün yetiştirmek isteyen motosikletli kurye kontrolden çıkan aracıyla bir otomobilin altına girdi. Sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarış başladı.

Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesi Demirtaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü kayarak otomobilin altına girdi. Yaralı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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