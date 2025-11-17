Bursa'da Motosikletli Kazası: Sözlü Tepki Kaza ile Sonuçlandı

Bursa'da başka bir araç sürücüsüne sözlü olarak tepki gösteren motosikletli, gaza ani şekilde yüklenince kaygan zeminde kontrolü kaybedip kaldırım üzerindeki reklam dubasına çarptı. Olay sırasında çevrede bulunan bir vatandaşın yaptığı esprili uyarı dikkat çekti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü, yol kenarında hatalı park eden bir araca kızarak tepki gösterdi. Daha sonra ilerlemeye devam etmek istediği sırada zeminin ıslak olması nedeniyle gaza kontrolsüz şekilde yüklenince motosikleti kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çıkarak reklam dubasına çarptı.

Kaza anını gören bir vatandaş ise sürücüye "İyice sıyırdınız, dikkat et. Yağışlı yerler, kendi canını hiçe sayıyorsun" diyerek hem uyarıda bulundu hem de çevredekileri güldürdü. - BURSA