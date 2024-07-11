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Bursa'da Motosikletli İki Kişi Ticari Aracın Aynasını Kırdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle ilerleyen iki kişi, park halindeki ticari aracın aynasını sebepsiz yere kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bu harekete kimse anlam veremedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da motosikletle giden iki kişi park halindeki ticari aracın ortada hiç bir sebep yokken aynasını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin yaptığı harekete kimse akıl sır erdiremedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle ara sokaklarda ilerleyen iki kişi dönüş yaptığı esnada park halindeki hafif ticari aracın yanına yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan kişi aracın yanından geçtiği esnada aynasına yumruk atarak kırdı. Araç sahibi aracının aynasını kırılmış halde görünce hemen güvenlik kameralarına baktı. Güvenlik kameralarında motosikletli iki şahsın aynasını kırdığını gören araç sahibi olup bitene akıl sır erdiremedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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