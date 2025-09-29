Haberler

Bursa'da Motosikletli Gençten İlginç Yardım

Bursa'da Motosikletli Gençten İlginç Yardım
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolda kalan bir otomobili tek ayağıyla iterek sürücüyü kurtardı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa'da yaşanan ilginç olay, hem şaşırttı hem de takdir topladı. Nilüfer ilçesinde yolda kalan bir otomobil, genç bir motosiklet sürücüsünün sıra dışı müdahalesiyle yeniden harekete geçti. Çalışmayan otomobilin motosikletiyle arkasına yanaşan genç, tek ayağıyla otomobili iterek sürücüyü zor durumdan kurtardı.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletli gencin, dengesini bozmadan tek ayağıyla otomobili ittiği ve aracın hareket etmesini sağladığı anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Gencin cesareti ve yardımseverliği övgüyle karşılarken, olayın kahramanı henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü oldu. Bazı kullanıcılar, "Gerçek bir sokak kahramanı" yorumunda bulunurken, diğerleri bu hareketin trafik güvenliği açısından riskli olabileceğini dile getirdi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların daha güvenli yöntemlerle yardım etmeleri gerektiğini hatırlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
