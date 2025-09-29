Bursa'da Motosikletli Gençten İlginç Yardım

Bursa'da yaşanan ilginç olay, hem şaşırttı hem de takdir topladı. Nilüfer ilçesinde yolda kalan bir otomobil, genç bir motosiklet sürücüsünün sıra dışı müdahalesiyle yeniden harekete geçti. Çalışmayan otomobilin motosikletiyle arkasına yanaşan genç, tek ayağıyla otomobili iterek sürücüyü zor durumdan kurtardı.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletli gencin, dengesini bozmadan tek ayağıyla otomobili ittiği ve aracın hareket etmesini sağladığı anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Gencin cesareti ve yardımseverliği övgüyle karşılarken, olayın kahramanı henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü oldu. Bazı kullanıcılar, "Gerçek bir sokak kahramanı" yorumunda bulunurken, diğerleri bu hareketin trafik güvenliği açısından riskli olabileceğini dile getirdi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların daha güvenli yöntemlerle yardım etmeleri gerektiğini hatırlattı. - BURSA