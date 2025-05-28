Bursa'da Motosikletli Genç Kamyonun Altında Kaldı

Bursa'da Motosikletli Genç Kamyonun Altında Kaldı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kamyonun ani dönüşü nedeniyle motosikletli bir genç, aracın altına girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve genç hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyon, aniden dönüş yapınca arkadan gelen motosiklet sürücüsü frene basamadan aracın altına girdi. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyon ani dönüş yaptı. Bu esnada motosikletiyle kamyonun arkasında ilerleyen, motosikletli genç, kamyonun altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosikletli hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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