Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı Bursa'da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.

Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı

BURSA - Bursa'da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın yağmurlu olmasını umursamayan sürücü, motosiklet ile merdiven taşıdı.

O tehlike anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

title