Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı
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Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı Bursa'da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.
Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı
BURSA - Bursa'da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın yağmurlu olmasını umursamayan sürücü, motosiklet ile merdiven taşıdı.
O tehlike anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa