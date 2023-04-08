Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı

Bursa'da motosikletli canını hiçe sayarak merdiveni böyle taşıdı Bursa'da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.