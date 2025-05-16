Bursa'da Motosikletle Tehlikeli Yolculuk: İki Çocuk Kaygısızca Oynadı

Bursa'da motosikletle trafiğe çıkan bir kişi, arkasına herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan aldığı iki küçük çocukla trafiğe çıkıp kilometrelerce ilerledi. Yürekleri ağza getiren görüntüler kameraya yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Erikli mevki Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğe çıkan adam, arkasına herhangi bir ekipman bulundurmadan aldığı iki çocukla trafiğe çıktı. Sürücü seyir halindeyken, arkasındaki çocuklar ise bulunduğu durumu oyuna çevirip ellerini açarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürerken, o anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansıdı. - BURSA