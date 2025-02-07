Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj! "Asrın felaketi"ni es geçmedi
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor

Bursa'da Motosiklete 6 Kişi Binen Ailenin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa'da Motosiklete 6 Kişi Binen Ailenin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir aile, motosiklete 6 kişi binerek tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen anlar, ailenin tehlikeli seyahatini gözler önüne serdi.

Bursa'da motosiklete anne, baba ve 4 çocuk binerek seyahat etmeye başladı. Ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir aile, motosiklete 6 kişi binerek ilerlemeye başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kayda aldı. 6 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.