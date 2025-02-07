Bursa'da Motosiklete 6 Kişi Binen Ailenin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa'da motosiklete anne, baba ve 4 çocuk binerek seyahat etmeye başladı. Ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir aile, motosiklete 6 kişi binerek ilerlemeye başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kayda aldı. 6 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada. - BURSA