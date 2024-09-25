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Bursa'da Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı

Bursa'da Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı
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Orhangazi'de meydana gelen kazada, motosiklet yayaya çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine ambulans sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada yaya vatandaş ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 07.30 sıralarında Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram T. (36) idaresindeki 16 BGV 049 plakalı motosiklet, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeyken, eski Kaymakamlık kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Taygun N.'ye (34) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Bayram T. ile motosikletin çarptığı Taygun N. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki yaralı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Orhangazi bursa Kaza

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