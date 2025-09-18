Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Sürücüsü Tartıştı

Bursa'da motosikletiyle ilerleyen sürücü, dönüşte önüne gelen otomobil şoförüyle tartışma anı kask kamerasına yansıdı. Streslerini atan sürücüler, yollarına devam etti.

Kask kamerasına yansıyan görüntüler, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, sağ şeritten ilerlerken virajda önüne gelen otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Biraz ileride duran iki şoför, bir birlerine söylendikten sonra yollarına devam etti.

Streslerini attıkları düşünülen sürücülerden kimin haklı kimin haksız olduğu ise izleyenlere bırakıldı. - BURSA