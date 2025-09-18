Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Sürücüsü Tartıştı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosikletli sürücü, dönüşte önüne gelen otomobil sürücüsüyle kask kamerasına yansıyan bir tartışma yaşadı. İki sürücü, gergin anların ardından yollarına devam etti.
Bursa'da motosikletiyle ilerleyen sürücü, dönüşte önüne gelen otomobil şoförüyle tartışma anı kask kamerasına yansıdı. Streslerini atan sürücüler, yollarına devam etti.
Kask kamerasına yansıyan görüntüler, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, sağ şeritten ilerlerken virajda önüne gelen otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Biraz ileride duran iki şoför, bir birlerine söylendikten sonra yollarına devam etti.
Streslerini attıkları düşünülen sürücülerden kimin haklı kimin haksız olduğu ise izleyenlere bırakıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa