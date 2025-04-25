İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Bursa'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Bursa'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ilıca ile Sülün sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Okuldan çıkan kardeşini almak üzere Ilıca sokakta seyir halinde olan güvenlik görevlisi Veysel U.(30) yönetimindeki 16 AUP plakalı motosiklete, Sülün sokaktan çıkan Kerem O.(47) idaresindeki 34 FOT plakalı kamyonet çarpıp sürükledi.

Ağır yaralanarak şoka giren sürücüyü, sağlık ekipleri ve vatandaşlar zorlukla kontrol altına aldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.