Bursa'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 3 Çocuk Yaralı

Bursa'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 3 Çocuk Yaralı
Güncelleme:
Bursa'da bir motosikletin bisiklet süren bir çocuğa çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. Olayda yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Olay, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki motosiklet, sokakta bisikletiyle ilerleyen bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E.K, arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı D.S.K. ve bisikletli çocuk savrularak yere düştü.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

