Bursa'da Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Bursa'da bir motosiklete 3 kişi binerek tehlikeli yolculuk yapan şahıslar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da 3 kişi, 1 motosiklete binerek seyahat etti. Trafiği tehlikeye düşüren motosikleti gören diğer sürücüler korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA