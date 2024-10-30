Bursa'da Motosiklet Üzerinde Seyahat Eden Sürücü Şaşırttı
Bursa'da bir sürücü, motosikletin üzerine yatarak trafikte seyretti. Zaman zaman 100 km hıza ulaşan bu ilginç olay, diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve polis duruma müdahale etti.
Bursa'da bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 100 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüler Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa yolunda kaydedildi. Mustafakemalpaşa'dan Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. - BURSA