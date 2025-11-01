Bursa'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yüzde Yatarak Kullanımı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, plakasız bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı ve polis ekipleri, bu sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte motorunun üzerine yatarak araçların arasından hızla geçti. Sürücünün bu tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi.
Polis ekiplerinin, plakasız motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi. - BURSA
