Bursa'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyrederken motosikletin üzerine uzanarak ilerledi. Bu tehlikeli hareket, başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, Ankara yolunda trafikte seyrederken motosikletin üzerine uzanarak ilerledi. Kendi canını ve diğer sürücüleri tehlikeye atan şahsın o anları başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, hem trafiği hem de kendi hayatını hiçe sayarak motosikletin üzerine uzanıp yolculuğuna devam etti. Sürücünün pervasız hareketi tepki çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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