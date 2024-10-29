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Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Yürekleri Ağıza Getiren Dans

Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Yürekleri Ağıza Getiren Dans
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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken motosikleti üzerinde dans etti ve trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli bir şekilde sollama yaptı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Bununla da yetinmeyen sürücü, trafik kurallarını da ihlal edip ölümüne sollama yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa Çevre Yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, trafik kurallarını da hiçe saydı. Sürücünün ölümüne sollama yaptığı anlar da kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler selektör yaparak uyarıda bulundu. Yürekleri ağza getiren sürücünün kilometrelerce dans ederek ilerlediği anlar ise trafikteki sürücüler tarafından kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam bursa Olay Spor

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