Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Tek Teker Yolculuğu

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü anayolda ön tekeri kaldırıp kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk mevkisi üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Anayolda arkadaşlarıyla ilerleyen motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce seyretti. Hem kendinin hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. - BURSA