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Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Gösteri!

Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Gösteri!
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Bursa otobanında motosiklet sürücüsü, sürüş esnasında motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Tehlikeli anlar amatör kameralarla kaydedildi.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, otobanda seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay Bursa otobanında meydana geldi. Henüz kimliği ve aracının plakası tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü, otobanda seyir halindeyken bir anda yatarak ilerlemeye başladı. Yatarak motosiklet süren sürücü hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Yüreklerin ağıza geldiği anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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