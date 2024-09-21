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Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Şok Edici Tehlike: Uzanarak Seyr etti

Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Şok Edici Tehlike: Uzanarak Seyr etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin üzerinde uzanarak ilerlerken başka bir sürücü tarafından kaydedildi. O anlar, diğer sürücüleri tedirgin etti.

Bursa'da motosiklet sürücüsünün uzanarak tehlikeli seyretmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine uzanarak seyretmeye başladı. Bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken bir sürücü o anları kayda aldı. Motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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