Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Yürekleri Ağza Getirdi

Bursa'da motosikletin üzerine oturmak yerine uzanmayı tercih eden sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, motosikletin üzerine oturmak yerine uzanmayı tercih etti. Bir süre böyle giden motosiklet sürücüsü, yürekleri ağza getirdi. - BURSA