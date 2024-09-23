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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Yağışlı Yolda Düşerek Kaza Geçirdi

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Bursa'da kaygan yolda motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Kazanın ani fren yapan başka bir otomobil sürücüsü sayesinde daha büyük bir felakete dönüşmediği bildirildi.

Motosikletli sürücü kaygan yolda böyle düştü

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dengesini kaybederek düştü. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda dengesini kaybederek düştü. Sol şeritte ilerleyen motosikletlinin arkasında seyreden otomobil sürücüsünün, kayarak düşen sürücüye çarpmamak için ani fren yaparak durabilmesi facianın önüne geçti. Kazanın yaşandığı o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Yağışlı Yolda Düşerek Kaza Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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