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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kurallarını İhlal Etti

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kurallarını İhlal Etti
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Bursa'da Y.E.A isimli motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırarak seyretti. O anları kaydeden sürücü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da motosiklet sürücüsü Y.E.A, akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak süratle seyretti. Ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin önün kaldırarak teker yapan sürücü Y.E.A., yaptığı hareketlerle trafiği ve kendini tehlikeye attı. O anları kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaşan Y.E.A, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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