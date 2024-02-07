Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Bir Şekilde İlerledi

Bursa'da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti. - BURSA