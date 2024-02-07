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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Bir Şekilde İlerledi

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Bursa'da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti.

Bursa'da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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