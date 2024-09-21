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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Anlar Yaşattı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli bir şekilde seyahat etti. Diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan bu durum, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'da motosiklet sürücüsü canını böyle hiçe saydı

BURSA - Bursa'da motosiklet sürücüsünün uzanarak tehlikeli seyretmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine uzanarak seyretmeye başladı. Bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken bir sürücü o anları kayda aldı. Motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Anlar Yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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