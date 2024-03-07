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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçtı

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce uygulama noktasından kaçtı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaşan sürücü, milyonlara erişti. Fakat plakayı notlarına alan polis, sürücüyü motosikletiyle gittiği bir işletmede çorba içerken yakaladı. Pişmanlığı yüzüne yansıyan sürücü, 'Artık kaçmayacağım' dese de, hem motosikleti bağlandı, hem de 17 bin lira ceza yedi.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce uygulama noktasından kaçtı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaşan sürücü, milyonlara erişti. Fakat plakayı notlarına alan polis, sürücüyü motosikletiyle gittiği bir işletmede çorba içerken yakaladı. Pişmanlığı yüzüne yansıyan sürücü, "Artık kaçmayacağım" dese de, hem motosikleti bağlandı, hem de 17 bin lira ceza yedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, kural tanımayan sürücülere kabus olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, denetimleri gören Semih A.(22) ise motosikletle seyir halindeyken, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kask kamerası ile kovalamaca anını kayda alan sürücü, o anları sosyal medya hesabından hem kendi hem de başka sayfalara attı. Milyonların eriştiği görüntüyü herkes unutsa da polis unutmadı. Gece bekçilerinin devriye attığı esnada rastladığı şüpheli motosiklet bir işletmenin önünde kaldırıma park edilmiş şekilde görüldü. Sürücüyü çorba içerken yakalayan ekipler, durum üzerine trafik ekiplerine bilgi verdi. Trafik polislerinin gelmesiyle hakkında işlem yapılan Aksüt'ün motosikleti trafikten men edilirken, 17 bin lira da idari ceza uygulandı. Genç sürücü sosyal medyada fenomen olmak isterken yediği cezalarla kalınca "Artık kaçmayacağım" dedi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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