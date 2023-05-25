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Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da cip ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'da cip ile motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddettiyle yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Enes G. yönetimindeki 16 ABA 814 plakalı motosiklet, sokağa dönüş yapmakta olan Elif E. idaresindeki 16 LNH 16 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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