Bursa'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı, yardımına ilk önce vatandaşlar koştu

BURSA - Bursa'da dengesini kaybederek yere düşen ve yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti.

Olay, merkez Dikkaldırım Mahallesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ise ilk önce çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.